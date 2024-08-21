Названы три топ-клуба, следящие за Рабио

Этим летом полузащитник Адриен Рабио обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом». Где продолжит карьеру 29-летний футболист, пока что непонятно. Согласно информации издания L’Equipe, за Рабио следят сразу три топ-клуба. В этот шорт-лист входит «Ливерпуль», «Интер» и «Бавария».

Ранее слухи связывали Рабио и с другими командами, в частности с «Манчестер Юнайтед». Трансферное лето постепенно заканчивается, поэтому футболисту нужно поторопиться с выбором клубной прописки.

Отметим, что Адриена Рабио эксперты портала Transfermarkt оценивают в 35 миллионов евро.