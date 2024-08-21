Гюндоган согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Илкай Гюндоган возвращается на туманный Альбион. Немецкий игрок снова наденет футболку «Манчестер Сити».

Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «горожане» и футболист договорились о подписании трудового договора до конца нынешнего сезона. К «Манчестер Сити» Гюндоган присоединится на правах свободного агента. Предыдущим местом работы Илкая была каталонская «Барселона».

Напомним, что полузащитник выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год. Вместе с английским клубом немец становился чемпионом Англии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.