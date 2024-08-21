Полузащитник Конор Галлахер перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико». Об этом информирует пресс-служба испанского топ-клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что английский футболист подпишет с «матрасниками» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2029 года. Трансфер Галлахера обойдется «Атлетико» в 40-45 миллионов евро.

Конор является воспитанником академии «Челси». В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 50 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. За «Челси» хавбек выступал с 2018 года.