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Галлахер перешёл в «Атлетико» официально

21 Августа 2024 • 12:37 Комментировать

Полузащитник Конор Галлахер перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико». Об этом информирует пресс-служба испанского топ-клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что английский футболист подпишет с «матрасниками» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2029 года. Трансфер Галлахера обойдется «Атлетико» в 40-45 миллионов евро.

Конор является воспитанником академии «Челси». В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 50 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. За «Челси» хавбек выступал с 2018 года.

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