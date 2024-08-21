Анчелотти нашёл нового футболиста в «Реал» - раскрыто имя

Мадридский «Реал» находится в поиске нового центрального защитника, который заменит в составе Начо Фернандеса. 34-летний испанец продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Он будет играть за «Аль-Кадисию».

Как стало известно порталу Todofichajes, ряды «королевского» клуба может пополнить защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт. В переходе игрока лично заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Реал» намерен побороться за защитника с «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за него порядка 70 миллионов евро. Контракт 22-летнего англичанина с «ирисками» рассчитан до лета 2027 года.