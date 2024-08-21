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«Манчестер Юнайтед» установил очередной антирекорд на старте сезона АПЛ

21 Августа 2024 • 11:30 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
24.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» продолжает бить нежелательные рекорды — на этот раз им даже не пришлось проиграть, чтобы установить очередной.

Впервые в истории Премьер-лиги ни один игрок «Юнайтед» не попал в символическую сборную года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) на протяжении двух сезонов подряд. Кроме того, впервые за 34 года «МЮ» закончил сезон с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

Криштиану Роналду был последним игроком, которого включили в состав команды в сезоне-2021/22. До этого Бруну Фернандеш и Люк Шоу были в символической сборной.

«Манчестер Юнайтед» начал текущий сезон с победы над «Фулхэмом» (1:0) в первом матче Премьер-лиги. В следующем туре команда под руководством Эрика тен Хага на выезде сыграет против «Брайтона».


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