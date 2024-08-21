Каррагер дал совет «Челси» по трансферам

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о трансферной политике лондонского «Челси». По мнению эксперта, «пенсионерам» не нужны новые футболисты.
«Челси» нужно перестать подписывать новых футболистов, а игрокам не стоит подписывать контракты с этим клубом. Будь я игроком, то задумался над тем, зачем туда переходить. Единственной причиной может быть семилетний контракт на огромные деньги», - передает слова Каррагера Sky Sports.
В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «Челси» на домашнем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2.
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