Каррагер дал совет «Челси» по трансферам

«Челси» нужно перестать подписывать новых футболистов, а игрокам не стоит подписывать контракты с этим клубом. Будь я игроком, то задумался над тем, зачем туда переходить. Единственной причиной может быть семилетний контракт на огромные деньги», - передает слова Каррагера Sky Sports.