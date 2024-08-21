Мамардашвили договорился с суперклубом АПЛ - контракт на 6 лет

Голкипер сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили близок к продолжению карьеры на туманном Альбионе, рапортует инсайдер Николо Скира посредством социальных сетей.

Согласно сведениям источника, 23-летнего вратаря подпишет «Ливерпуль». Мамардашвили провел успешные переговоры с мерсисайдским клубом и договорился о подписании контракта на шесть лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 миллионов евро. Его контракт с «летучими мышами» рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании грузинский голкипер сыграл 37 матчей. Георгий пропустил 41 гол, а 14 поединков завершил с «сухарём».