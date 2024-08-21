Из «Манчестер Юнайтед» может уйти полузащитник

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри может продолжить карьеру в Чемпионшипе. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Бёрнли».

Клубы сейчас ведут переговоры о потенциальной сделке. «Бёрнли» рассчитывает арендовать Межбри до конца сезона с правом обязательного выкупа. Пока стороны не достигли окончательной договоренности по трансферу Ханнибала.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках. Он записал на свой счет один забитый мяч. Срок трудового договора между Межбри и манкунианцами истекает в 2025 году. Его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.