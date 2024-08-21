Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес выбрал лучшего игрока мира. Как сообщает портал Goal.com, испанец не назвал португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Родри сделал выбор в пользу своего одноклубника – бельгийского хавбека Кевина де Брёйне. 33-летний полузащитник выступает за «горожан» с 2015 года. Трудовое соглашение Кевина с «Манчестер Сити» рассчитано до конца июня 2025-го. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги бельгиец сыграл 18 матчей. Он забил четыре гола и сделал десять ассистов.