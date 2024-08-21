В «Челси» намерены расстаться с 8 игроками до закрытия трансферного окна

Лондонский «Челси» надеется расстаться с рядом игроков в последние дни летнего трансферного периода.

Руководство «синих» запланировало уход восьми футболистов – первым из них должен стать Конор Галлахер, который в ближайшие часы будет представлен в качестве новичка мадридского «Атлетико». Как информирует Mirror, далее по списку следуют Ромелу Лукаку, Рахим Стерлинг, Кепа Аррисабалага, Джордже Петрович, Армандо Броя, Трево Чалоба и Карни Чуквуэмека – всем им будет позволено уйти до конца лета.

В текущее трансферное окно «Челси» уже заработал более 100 млн евро на продажах игроков, при этом на новичков было потрачено ещё больше – около 190 млн евро.