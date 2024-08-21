Галлахер обратился к болельщикам «Атлетико» перед своим переходом

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер наконец-то станет игроком мадридского «Атлетико».

«Матрасники» могли объявить о подписании англичанина около двух недель назад, но сделку пришлось задержать из-за сорвавшегося перехода Самюэля Омородиона в «Челси». Теперь клубам удалось договориться повторно: ожидается, что в среду Галлахер будет представлен в качестве новичка «Атлетико», а в обратном направлении проследует Жоау Фелиш.

Как передаёт Esto Es Atleti, 24-летний воспитанник «синих» уже приземлился в Мадриде. Раздавая автографы болельщикам «Атлетико», хавбек заявил: «Не могу дождаться встречи со всеми вами завтра на стадионе».

Стоимость трансфера Конора Галлахера оценивается в 42 млн евро.