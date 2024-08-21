В «Наполи» уверены в скором приходе Лукаку

В «Наполи» не сомневаются, что трансфер нападающего Ромелу Лукаку из «Челси» вот-вот состоится.

31-летний футболист уже достиг личной договорённости с неаполитанцами: стороны ещё пять недель назад согласовали контракт, рассчитанный до 2027 года. Как отмечает инсайдер Николо Скира, руководство «Наполи» уверено, что в скором времени бельгиец пополнит ряды команды Антонио Конте. За последнее время форвард успел отклонить три предложения от других клубов – он ждёт, когда «партенопейцы» получат зелёный свет от «Челси».

Стоимость трансфера Ромелу Лукаку в «Наполи» может превысить 30 млн евро.