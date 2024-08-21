Фернандеш рассказал, что потребовал от «Манчестер Юнайтед», прежде чем продлить контракт

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш раскрыл требования, которые выдвинул руководству клуба в ходе переговоров по новому контракту.

На прошлой неделе португальский полузащитник заключил соглашение с «красными дьяволами», рассчитанное до 2027 года. В интервью после объявления о продлении договорённости 29-летний игрок признался, что рассматривал другие варианты продолжения карьеры, но был впечатлён новым проектом «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, я не требовал, чтобы мне пообещали победу в чемпионате, – поясняет лидер «красных дьяволов». – Никто не может это гарантировать. Но у нас должна быть команда, способная конкурировать на протяжении всего сезона, бороться за трофеи, выступать на самом высоком уровне.

Думаю, клуб старается привлечь как можно больше хороших футболистов, чтобы обеспечить конкурентоспособность. Я вижу, что прилагаются необходимые усилия», – сказал в беседе с MUTV Фернандеш.