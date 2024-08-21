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«Челси» определился с ценником выпавшего из состава Стерлинга слухи

21 Августа 2024 • 06:08 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
25.08 16:00

Лондонский «Челси» готов рассмотреть предложения по вингеру Рахиму Стерлингу.

На старте текущего сезона 29-летнему игроку не находится места даже в заявке «синих», что может вынудить англичанина искать новый клуб. Главным претендентом на Стерлинга считается «Ювентус», но за ситуацией следят и другие представители Серии А. По сведениям итальянских СМИ, «Челси» запрашивает за футболиста более 40 млн евро, что вряд ли устроит потенциальных покупателей.

Стоимость Рахима Стерлинга оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро. В июле 2022 года «Челси» купил игрока у «Манчестер Сити» за 56 млн евро.

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