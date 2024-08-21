Холанн прокомментировал вручение Фодену награды лучшему игроку года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался об успехе своего товарища по команде Фила Фодена.

Англичанин был признан лучшим игроком прошедшего сезона в Премьер-лиге, а теперь удостоился награды и от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) – коллеги признали его лучшим игроком года.

«Фоден – отличный парень. Мне нравится играть и шутить с ним. Фил просто невероятен. Никто не видит, что он вытворяет на тренировках, но это тоже невероятно. Мне повезло играть с ним в одной команде», – приводит Fotmob слова Холанна, ставшего лучшим бомбардиром АПЛ-2023/24 и попавшего в символическую сборную года от PFA.