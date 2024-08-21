Родри: «Фоден может стать лучшим английским игроком в истории»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о перспективах своего одноклубника Фила Фодена.

24-летний англичанин получил приз лучшему игроку года в Премьер-лиге по версии PFA. По словам Родри, также претендовавшего на награду, впереди у Фодена ещё много личных и командных побед.

«Я так рад за Фила. Он отличный парень, очень застенчивый. На мой взгляд, он вполне может стать лучшим английским игроком в истории к моменту завершения карьеры. Ему нужно поддерживать высокую планку – он уже один из лучших игроков лиги и Европы. Однако, думаю, он может стать ещё лучше. Прошлый сезон получился для него выдающимся», – поведал на церемонии вручения наград Родри, комментируя триумф Фодена.