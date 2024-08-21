«Челси» подпишет ещё одного форварда после прихода Фелиша

Работа «Челси» на трансферном рынке не завершится после подписания Жоау Фелиша.

О переходе португальского форварда из мадридского «Атлетико» может быть объявлено в ближайшие часы. Согласно информации Sky Sports, после завершения сделки по Фелишу «Челси» попробует усилиться ещё одним нападающим. Вероятный кандидат – Виктор Осимхен, давно считающийся одной из главных целей «синих». Пока неясно, сможет ли лондонский клуб позволить себе трансфер дорогостоящей звезды «Наполи».

Стоимость перехода Жоау Фелиша составит более 50 млн евро. Таким образом, суммарные затраты «Челси» на новых игроков в текущее трансферное окно значительно превысят 200 млн евро.