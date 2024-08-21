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Игрок «Манчестер Юнайтед» хочет поработать с Конте

21 Августа 2024 • 04:54 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
24.08 14:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай хотел бы выступать в «Наполи» под руководством Антонио Конте.

Шотландец предпочитает вариант с переходом в итальянский клуб среди всех прочих, о чём уже сообщалось раньше. Как утверждает журналист Альфредо Педулла, особый интерес для 27-летнего футболиста «красных дьяволов» представляет возможность поработать с Антонио Конте. «Наполи» работает над тем, чтобы поскорее закрыть трансфер.

Скотт Мактоминай ни разу в карьере не менял клубную прописку. Он провёл 254 матча за первую команду манкунианцев, записав на свой счёт 29 забитых голов и восемь результативных передач.

Антонио Конте возглавил «Наполи» этим летом. В поединке первого тура Серии А команда именитого специалиста крупно уступила «Вероне» – 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
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