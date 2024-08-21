«Барселона» отпускает Гюндогана только из-за финансовых трудностей

Полузащитник Илкай Гюндоган скоро покинет «Барселону».

Немецкий футболист вот-вот вернётся в «Манчестер Сити» – сделка практически неизбежно будет подписана. Хавбек достанется «горожанам» бесплатно, так как его контракт с «Барселоной» будет расторгнут. По данным журналиста Санти Овалле, уход Гюндогана объясняется исключительно экономическими причинами. Илкай стал бы ключевым игроком в системе Ханса-Дитера Флика, если бы клуб не был ограничен финансово.

Ожидается, что расставание с Гюндоганом позволит «Барселоне» зарегистрировать новичка Дани Ольмо, недавно купленного у «РБ Лейпцига» за 55 млн евро без учёта бонусов.