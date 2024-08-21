«Наполи» выбирает между бывшим и нынешним полузащитниками «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» рассматривает различные варианты усиления средней линии.

Как известно, итальянский клуб претендует на хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая, но пока не выразил готовность заплатить требуемые «красными дьяволами» 30 млн евро. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в шорт-листе «Наполи» также оказался Софьян Амрабат, принадлежащий «Фиорентине». 27-летний марокканец провёл прошлый сезон в аренде во всё том же «Манчестер Юнайтед».

Руководство «партенопейцев» примет итоговое решение по новому полузащитнику в ближайшие дни. Приоритетной задачей клуба остаётся подписание форварда «Челси» Ромелу Лукаку.