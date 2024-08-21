Фабрегас хочет видеть в «Комо» Серхи Роберто и полузащитника «Манчестер Сити»

«Комо» запланировал ещё два амбициозных подписания. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер команды Сеск Фабрегас настаивает на подписании 32-летнего экс-капитана «Барселоны» Серхи Роберто, также испанский рулевой хочет пригласить полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне. Ещё одна цель клуба-новичка Серии А – Николас Пас из мадридского «Реала», об интересе к которому уже сообщалось.

Серхи Роберто стал свободным агентом в июле, когда истёк его контракт с «Барселоной». Опытный хавбек, способный сыграть на правом фланге защиты, провёл в каталонском клубе 18 лет.

21-летний Максимо Перроне в прошлом сезоне выступал за испанский «Лас-Пальмас» на правах аренды. В «Манчестер Сити» аргентинец перешёл из «Велес Сарсфилд» в начале 2023 года.