«Челси» объявит о подписании Фелиша уже сегодня

В лондонском «Челси» готовятся официально объявить о подписании нападающего Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико».

Клубы согласовали все условия трансфера, документы уже оформлены. Согласно информации из отчёта инсайдера Фабрицио Романо, «синие» планируют подтвердить переход 24-летнего португальца в среду. Сразу после этого будет подписана сделка по форварду Армандо Брое – он отправится в аренду в «Ипсвич» с возможностью или обязательством выкупа.

Жоау Фелиш принадлежал «Атлетико» с лета 2019 года. По имеющимся данным, лондонский гранд заплатит «матрасникам» около 50 млн евро за трансфер игрока.