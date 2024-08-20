Фоден – о награде игроку года от PFA: «Получить признание коллег – большая честь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился впечатлениями после завоевания награды лучшему игроку года в Премьер-лиге по версии PFA.

Лидер «горожан» получил свой приз сегодня. Он впечатляюще провёл прошлый сезон и помог своей команде завоевать четвёртый кряду чемпионский титул Премьер-лиги.

«Это нечто особенное, я очень горжусь. Быть признанным коллегами-профессионалами – большая честь, и я хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Также хотелось бы выразить особую благодарность Пепу [Гвардиоле], тренерскому штабу «Манчестер Сити» и всем моим товарищам по команде – они помогают мне становиться лучше с каждым днём.

Я также хотел бы поздравить Кайла [Уокера], Родри и Эрлинга [Холанна] с попаданием в команду года. Их выдающиеся качества были оценены по достоинству.

Прошлый сезон получился особенным для всех в нашем клубе, но сейчас наши усилия направлены на достижение успеха уже в новом сезоне», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Фодена.