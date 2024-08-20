Назван лучший игрок года в АПЛ по версии PFA

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан игроком года в Английской премьер-лиге по версии PFA.

24-летний англичанин помог «горожанам» в очередной раз выиграть чемпионский титул. Именно Фоден был признан АПЛ лучшим игроком прошедшего сезона, теперь же коллекция личных наград атакующего хавбека пополнилась вновь – он получил приз игроку года в Премьер-лиге по версии PFA. Победителя в данной номинации выбирают сами футболисты.

На счету Фила Фодена 19 забитых голов и восемь результативных передач в рамках АПЛ-2023/24.

Звания лучшего молодого игрока года от PFA удостоится Коул Палмер из «Челси».