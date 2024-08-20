Палмер высказался о награде лучшему молодому игроку года

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер поделился мыслями о своём успехе.

Лидер «синих» получил награду лучшему молодому игроку года в Англии по версии PFA.

«Персонально для меня прошлый сезон получился отличным. Надеюсь, в этом сезоне получится продолжить в том же духе. Мы воодушевлены, у нас много молодых игроков, отличный тренер и персонал. Надеюсь, нас ждёт успешная кампания», – сказал в беседе со Sky Sports 22-летний футболист.

В активе Коула Палмера 22 забитых мяча и 11 голевых передач в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги.

В матче первого тура нового розыгрыша АПЛ «Челси» уступил на своём поле «Манчестер Сити» (0:2).