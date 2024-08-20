Холанн, Родри и ван Дейк – в команде года АПЛ по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала символическую сборную года в Английской премьер-лиге.

Место вратаря занял Давид Райя из «Арсенала». Среди защитников признания удостоились Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Вильям Салиба и Габриэль Магальянс (оба – «Арсенал»), а также Кайл Уокер («Манчестер Сити»). Трио полузащитников составили Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс и Мартин Эдегор (оба – «Арсенал»). В атаке – Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Фил Фоден и Эрлинг Холанн (оба – «Манчестер Сити»).

Команда года по версии PFA выбирается посредством голосования, которое проводится среди игроков.