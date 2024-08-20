Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер признан PFA лучшим молодым игроком года официально

20 Августа 2024 • 22:37 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
25.08 16:00

Полузащитник «Челси» Коул Палмер удостоился награды лучшему молодому игроку года в Англии.

22-летний футболист грандиозно провёл свой дебютный сезон в лондонском клубе: он стал вторым бомбардиром Премьер-лиги с 22 забитыми мячами, уступив только Эрлингу Холанну, а также записал себе в актив 11 результативных передач. Именно Палмер был признан Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) лучшим молодым игроком года в Англии.

Напомним, Коул Палмер перебрался в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Стоимость трансфера составила 47 млн евро. Недавно англичанин заключил с «синими» новый договор, рассчитанный до 2033 года.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер

Новости по матчу

Сегодня, 20 Августа
22:37
Палмер признан PFA лучшим молодым игроком года
22:00
«Ипсвич» сможет выкупить Брою у «Челси» более чем за 35 млн евро
21:08
Форвард «Челси» согласился перейти в «Ипсвич»
13:52
Фелишу остались формальности для того, чтобы стать игроком «Челси»
07:11
Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа
01:08
«Мне уже всё сообщили»: Симеоне намекнул на скорый уход Фелиша в «Челси»
19 Августа
23:38
«Кристал Пэлас» лидирует в борьбе за полузащитника «Челси»
09:42
«Наполи» близок к подписанию Лукаку
05:11
Мареска намекнул на скорый уход полузащитника из «Челси»
17 Августа
12:32
Нкунку рассказал, при каком условии сможет проявить себя в новом сезоне
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Известны сроки восстановления Глушенкова «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Воронежу: три худших игрока матча против «Факела» Угальде объяснил свою высокую результативность в «Спартаке» «Зенит» потерял Глушенкова перед матчем со «Спартаком»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
23:17 · Англия. Премьер-лига
Фоден – о награде игроку года от PFA: «Получить признание коллег – большая честь»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок года в АПЛ по версии PFA официально
22:55 · Англия. Премьер-лига
Палмер высказался о награде лучшему молодому игроку года
22:47 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Родри и ван Дейк – в команде года АПЛ по версии PFA официально
22:37 · Англия. Премьер-лига
Палмер признан PFA лучшим молодым игроком года официально
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» заработал на трансферах этого лета свыше 160 миллионов евро
22:28 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Однажды Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов перехватить у «Байера» защитника «Ливерпуля»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» сможет выкупить Брою у «Челси» более чем за 35 млн евро
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отдал 15 миллионов евро «Спортингу» за Матеуша Фернандеша официально
21:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос прокомментировал новость об уходе Гюндогана из «Барселоны»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Каррагер потроллил «Челси» в связи с возвращением Фелиша
21:31 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» встречное предложение в сделке по Угарте
21:24 · Англия. Премьер-лига
Саа оценил перспективы Роналду в роли тренера
21:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг и Чилуэлл снова не попадут в заявку «Челси» на матч
21:08 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» согласился перейти в «Ипсвич»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Салах покинет «Ливерпуль» в конце сезона слухи
20:12 · Англия. Премьер-лига
Ширер назвал символическую сборную первого тура АПЛ
19:37 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой 1
19:15 · Англия. Премьер-лига
Галлахер вылетает в Испанию для завершения трансфера в «Атлетико»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган возвращается в «Манчестер Сити» - Романо 1
18:14 · Россия. Премьер-лига
Назван английский клуб, который подпишет Изидора слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили подпишет контракт с «Ливерпулем», но останется в «Валенсии»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган точно вернётся в «Манчестер Сити» - источник 2
14:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Гюндоган обсудили возвращение игрока в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем