Палмер признан PFA лучшим молодым игроком года

Полузащитник «Челси» Коул Палмер удостоился награды лучшему молодому игроку года в Англии.

22-летний футболист грандиозно провёл свой дебютный сезон в лондонском клубе: он стал вторым бомбардиром Премьер-лиги с 22 забитыми мячами, уступив только Эрлингу Холанну, а также записал себе в актив 11 результативных передач. Именно Палмер был признан Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) лучшим молодым игроком года в Англии.

Напомним, Коул Палмер перебрался в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Стоимость трансфера составила 47 млн евро. Недавно англичанин заключил с «синими» новый договор, рассчитанный до 2033 года.