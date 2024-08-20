«Лидс» заработал на трансферах этого лета свыше 160 миллионов евро

Интересным рейтингом делится портал Transfermarkt. Клуб английского Чемпионшипа «Лидс» этим летом заработал на продаже игроков почти 163 млн евро.

Ранее только три клуба из Англии получали большую прибыль за отдельно взятое летнее трансферное окно. Это «Челси» (260 млн евро), «Брайтон» (189,5 млн) и «Вулверхэмптон» (167,7 млн). К слову, вся эта первая тройка сформировалась за прошлое лето 2023 года.

Напомним, что на днях «Лидс» продал в «Брайтон» за внушительные 40 млн евро французского форварда Жоржиньо Рюттера. По итогу прошлого сезона «павлины» не смогли вернуться в Премьер-лигу.