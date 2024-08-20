Саа: «Однажды Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа высказался о возможном возвращении в клуб Криштиану Роналду.

Португалец успешно выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, а в 2021 году вернулся в команду. Второй приход получился не столь ярким, и уже в осенью 2022 года контракт форварда был расторгнут после его скандального интервью.

«Второе пребывание Роналду в «Манчестер Юнайтед» закончилось не так, как все ждали. Можно догадаться, что Криштиану был разочарован. Он не видел того, что было в клубе в прошлом, не видел в молодых игроках страсти, к которой привык.

Криштиану предан делу и тепло относится к «Манчестер Юнайтед» – однажды он мог бы снова вернуться. Возможно, даже в качестве главного тренера», – заявил в интервью TVsporten Саа.