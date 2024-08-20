«Брентфорд» готов перехватить у «Байера» защитника «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг интересен другому клубу Английской премьер-лиги.

На 22-летнего футболиста претендовал леверкузенский «Байер», однако теперь фаворитов в споре за нидерландца считается «Брентфорд». По информации журналиста Гэри Джейкоба, руководство «пчёл» намерено в скором времени закрыть трансфер. «Ливерпуль» рассчитывает заработать на продаже 20 млн фунтов стерлингов (почти 23,5 млн евро).

Совсем недавно из «Ливерпуля» в «Брентфорд» перешёл атакующий полузащитник Фабиу Карвалью. За 21-летнего португальца лондонский клуб заплатил аналогичную приведённой выше сумму – около 23,5 млн евро.