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«Ипсвич» сможет выкупить Брою у «Челси» более чем за 35 млн евро

20 Августа 2024 • 22:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
24.08 17:00

Лондонский «Челси» и «Ипсвич» согласовали условия аренды нападающего Армандо Брои.

Стороны достигли устной договорённости. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «трактористы» арендуют албанца с обязательством выкупа, которое вступит в силу в случае сохранения командой прописки в Премьер-лиги. Потенциальный трансфер обойдётся «Ипсвичу» примерно в 30 млн фунтов стерлингов (более 35 млн евро). Также клуб-новичок элитного дивизиона покроет зарплату 22-летнего форварда до июня.

В ближайшие 24 часа Армандо Броя пройдёт медицинское обследование для завершения перехода в «Ипсвич».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИПСВИЧ
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