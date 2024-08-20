«Ипсвич» сможет выкупить Брою у «Челси» более чем за 35 млн евро

Лондонский «Челси» и «Ипсвич» согласовали условия аренды нападающего Армандо Брои.

Стороны достигли устной договорённости. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «трактористы» арендуют албанца с обязательством выкупа, которое вступит в силу в случае сохранения командой прописки в Премьер-лиги. Потенциальный трансфер обойдётся «Ипсвичу» примерно в 30 млн фунтов стерлингов (более 35 млн евро). Также клуб-новичок элитного дивизиона покроет зарплату 22-летнего форварда до июня.

В ближайшие 24 часа Армандо Броя пройдёт медицинское обследование для завершения перехода в «Ипсвич».