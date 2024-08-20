Английский «Саутгемптон» пополнил 20-летний центральный полузащитник из Португалии Матеуш Фернандеш. Новичок обошёлся «святым» в 15 млн евро, отмечает Transfermarkt, а контракт стороны подписали на пять ближайших лет.

Фернандеш – молодой воспитанник академии «Спортинга». В прошлом сезоне футболист непосредственное участие в чемпионстве лиссабонского клуба не принимал, так как был отправлен в аренду в «Эшторил». Является игроком молодёжной сборной Португалии – семь матчей и два гола.

«Святые» по итогу прошлого сезона в Чемпионшипе вернулись в АПЛ, в первом туре команда проиграла «Ньюкаслу» минимально в гостях.