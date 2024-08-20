Кроос прокомментировал новость об уходе Гюндогана из «Барселоны»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на известия о скором уходе Илкая Гюндогана из «Барселоны».

33-летний хавбек близок к возвращению в «Манчестер Сити» – каталонский клуб отпустит игрока бесплатно. Об этом стало известно во вторник из отчёта инсайдера Фабрицио Романо. Публикацию известного трансферного эксперта в социальных сетях прокомментировал Кроос: «ВАУ», – написал недавно завершивший карьеру футболист, добавив смайлы, выражающие удивление.

Илкай Гюндоган и Тони Кроос вместе выступали за сборную Германии. Экс-игрок «Реала» повесил бутсы на гвоздь сразу после вылета немецкой национальной команды с Евро-2024. Гюндоган также покинул ряды бундестим – он завершил международную карьеру.