Каррагер потроллил «Челси» в связи с возвращением Фелиша

Бывший защитник «Ливерпуля» и телеэксперт Джейми Каррагер пошутил над лондонским «Челси» в связи с вероятным возвращением в состав «синих» португальца Жоау Фелиша.

«Вас всех интересует вопрос, где будет играть Жоау Феликс, а меня больше интересует, где он будет переодеваться на тренировочной базе?», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Фелиша от перехода в «Челси» отделяют только формальности. Португалец уже находится в Лондоне, чтобы окончательно завершить свой камбэк.

Этим летом в составе «синих» неприлично много игроков, что вызывает массу шуток.