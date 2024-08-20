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«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» встречное предложение в сделке по Угарте

20 Августа 2024 • 21:31 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

В «Пари Сен-Жермен» озвучили условия, на которых «Манчестер Юнайтед» мог бы подписать полузащитника Мануэля Угарте.

Английский гранд не может позволить себе трансфер на сумму в 60 млн евро – именно такую сумму требуют парижане. По данным журналиста Джейсона Бёрта, «ПСЖ» предложил «красным дьяволам» своё решение: чемпионы Франции готовы отпустить 23-летнего уругвайца в аренду, но в сделку должно быть включено обязательство выкупа за те же 60 млн евро. Пока неизвестно, устроит ли этот вариант «Манчестер Юнайтед».

Годом ранее «ПСЖ» приобрёл Мануэля Угарте у лиссабонского «Спортинга» именно за 60 млн евро.

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