«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» встречное предложение в сделке по Угарте

В «Пари Сен-Жермен» озвучили условия, на которых «Манчестер Юнайтед» мог бы подписать полузащитника Мануэля Угарте.

Английский гранд не может позволить себе трансфер на сумму в 60 млн евро – именно такую сумму требуют парижане. По данным журналиста Джейсона Бёрта, «ПСЖ» предложил «красным дьяволам» своё решение: чемпионы Франции готовы отпустить 23-летнего уругвайца в аренду, но в сделку должно быть включено обязательство выкупа за те же 60 млн евро. Пока неизвестно, устроит ли этот вариант «Манчестер Юнайтед».

Годом ранее «ПСЖ» приобрёл Мануэля Угарте у лиссабонского «Спортинга» именно за 60 млн евро.