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Саа оценил перспективы Роналду в роли тренера

20 Августа 2024 • 21:24 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Раед Бурайда
22.08 21:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что у Криштиану Роналду есть необходимые качества, чтобы добиться успеха в тренерском деле.

В феврале звёздному португальцу, выступающему за саудовский «Аль-Наср», исполнится 40 лет. Форвард пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, однако разговоры о его будущем после завершения игровой карьеры ведутся всё чаще.

«Станет ли Роналду успешным тренером? Он знает, как преуспеть, и использует для этого все свои знания. Мы видели, как Рой Кин стал тренером и добился успеха. Криштиану сразу поймёт, что ему нужно делать в должности тренера. Я не вижу причин, почему он не мог бы добиться успеха в этой роли», – рассказал в интервью TVsporten бывший французский игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
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