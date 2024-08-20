Стерлинг и Чилуэлл снова не попадут в заявку «Челси» на матч

Защитник Бен Чилуэлл и вингер Рахим Стерлинг вновь не будут заявлены на матч «Челси».

Оба футболиста отсутствовали в составе «синих» в поединке первого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити», который прошёл 18 августа и завершился победой «горожан» (2:0). Как сообщает Sky Sports, в предстоящей встрече квалификации Лиги конференций со швейцарским «Серветтом» Стерлинга и Чилуэлла также не будет в составе. Судя по всему, оба игрока могут покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Матч «Челси» – «Серветт» состоится в четверг на «Стэмфорд Бридж». Ответная встреча пройдёт неделей позднее.