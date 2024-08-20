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Форвард «Челси» согласился перейти в «Ипсвич»

20 Августа 2024 • 21:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
24.08 17:00

Нападающий «Челси» Армандо Броя готов попробовать силы в «Ипсвиче».

Албанский футболист вряд ли сможет рассчитывать на место в основе «синих», в связи с чем ищет себе новую команду. Форвард близок к переходу в «Ипсвич», который предложил «Челси» вариант с арендой, докладывает журналист Бен Джейкобс. Клубам ещё предстоит согласовать опцию или обязательство выкупа, в то время как сам Броя уже дал добро на переход в стан «трактористов».

Армандо Броя провёл вторую половину прошедшего сезона в аренде в «Фулхэме». Игрок отметился одной результативной передачей в восьми матчах за «дачников».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИПСВИЧ
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