Форвард «Челси» согласился перейти в «Ипсвич»

Нападающий «Челси» Армандо Броя готов попробовать силы в «Ипсвиче».

Албанский футболист вряд ли сможет рассчитывать на место в основе «синих», в связи с чем ищет себе новую команду. Форвард близок к переходу в «Ипсвич», который предложил «Челси» вариант с арендой, докладывает журналист Бен Джейкобс. Клубам ещё предстоит согласовать опцию или обязательство выкупа, в то время как сам Броя уже дал добро на переход в стан «трактористов».

Армандо Броя провёл вторую половину прошедшего сезона в аренде в «Фулхэме». Игрок отметился одной результативной передачей в восьми матчах за «дачников».