Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет «красных» по окончании текущего сезона в статусе свободного агента. Об этом пишет журналист издания Liverpool Echo Иан Дойл, обращает внимание «Английский акцент».

Заменить Салаха в мерсисайдском клубе может вингер «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон. Самого же Салаха ранее связывали с потенциальным переездом в Саудовскую Аравию.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В минувшие выходные он провёл свой 350-й матч за клуб, когда его команда гостила в первом туре АПЛ у «Ипсвича» (2:0). Во всех матчах Салах записал на свой счёт 212 голов.