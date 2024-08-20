Ширер назвал символическую сборную первого тура АПЛ

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер назвал символическую сборную прошедшего первого тура Английской премьер-лиги. В неё вошли 11 игроков.

Вратарь: Поуп («Ньюкасл»)

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Диаш («Манчестер Сити»), ван Хекке («Брайтон»);

Полузащита: Льюис, Ковачич (оба - «Манчестер Сити»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Онана («Астон Вилла»);

Нападение: Сака («Арсенал»), Салах («Ливерпуль»), Митома («Брайтон»).

Напомним, что по итогу первого тура турнирную таблицу АПЛ возглавил «Брайтон». «Чайки» со счётом 3:0 учинили разгром в первом туре «Эвертону». «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» делят второе место, обыграв своих соперников со счётом 2:0.