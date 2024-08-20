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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой

20 Августа 2024 • 19:37 Комментировать (1)

Эксперты из Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был представлен рейтинг лучших нападающих в истории Английской премьер-лиги.

На первом месте расположился Тьерри Анри, который в своё время показывал шикарную игру за «Арсенал». Вторую строчку занимает экс-звезда «Ньюкасла» Алан Ширер, а топ-3 замыкает бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В десятку также входят Уэйн Руни, Дидье Дрогба, Деннис Бергкамп, Гарри Кейн, Эрик Кантона, Энди Коул и Эрлинг Холанн.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Дидье Дрогба Серхио Агуэро Алан Ширер Эрик Кантона АПЛ Энди Коул Деннис Бергкамп Тьерри Анри Гарри Кейн Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
20 Августа 2024 в 19:51
Список "ищите Гешу".. А-ха-ха-ха.. 🤧😂
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