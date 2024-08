Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой

Эксперты из Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был представлен рейтинг лучших нападающих в истории Английской премьер-лиги.

На первом месте расположился Тьерри Анри, который в своё время показывал шикарную игру за «Арсенал». Вторую строчку занимает экс-звезда «Ньюкасла» Алан Ширер, а топ-3 замыкает бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В десятку также входят Уэйн Руни, Дидье Дрогба, Деннис Бергкамп, Гарри Кейн, Эрик Кантона, Энди Коул и Эрлинг Холанн.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.