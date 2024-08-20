Галлахер вылетает в Испанию для завершения трансфера в «Атлетико»

В скором времени полузащитник Конор Галлахер примерит на себе футболку «Атлетико». Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн, во вторник вечером Галлахер вылетит в Испанию для завершения трансфера. «Челси» и «Атлетико» уже обо всём договорились.

Конор Галлахер является воспитанником академии «Челси». За первую команду «пенсионеров» 24-летний полузащитник провёл 95 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. В ближайшее время о трансфере Галлахера в «Атлетико» будет объявлено официально.

Напомним, что «Атлетико» начал новый чемпионат Испании с ничьей с «Вильярреалом» (2:2).