Гюндоган возвращается в «Манчестер Сити» - Романо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сделал в социальных сетях публикацию о ситуации с будущим полузащитника Илкая Гюндогана. По данным Романо, «Барселона» решила отпустить 33-летнего немца бесплатно. Агент футболиста сейчас находится в Великобритании и работает над деталями сделки по возвращению Гюндогана в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одобрил возвращение Гюндогана в команду.

Илкай Гюндоган покинул «Манчестер Сити» год назад после семи сезонов в клубе. Теперь немецкий полузащитник снова будет представлять «горожан».