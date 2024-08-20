Мамардашвили подпишет контракт с «Ливерпулем», но останется в «Валенсии»

Голкипер Георгий Мамардашвили близок к подписанию контракта с «Ливерпулем». При этом 23-летний грузинский футболист продолжит выступать за «Валенсию» - уже на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на один сезон. Стороны близки к закрытию этой сделки, о чём сообщает в социальных сетях журналист Эктор Гомес.

Георгий Мамардашвили отлично себя показал на чемпионате Европы в составе сборной Грузии. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают голкипера в 45 миллионов евро.

Отметим, что основным вратарём «Ливерпуля» является Алиссон. Ранее слухи связывали бразильца с переездом в Саудовскую Аравию.