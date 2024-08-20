Гюндоган точно вернётся в «Манчестер Сити» - источник

Полузащитник Илкай Гюндоган в ближайшее время может снова примерить на себе футболку «Манчестер Сити». В эфире радио RAC1 прозвучала информация о том, что возвращение Гюндогана в английский клуб «неизбежно».

В то же время издание AS отмечает, что Гюндоган уже решил возвращаться в «Манчестер Сити». Это произойдёт после расторжения трудового соглашения с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган обсудил возвращение в «Манчестер Сити» с тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Гюндоган играл за «Манчестер Сити» в 2016-2023 годах. За это время полузащитник провёл 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 38 голевых передач на партнёров.