Гвардиола и Гюндоган обсудили возвращение игрока в «Манчестер Сити»

Полузащитник Илкай Гюндоган спустя год после трансфера из «Манчестер Сити» в «Барселону» может проследовать обратным маршрутом. В последние дни в прессе появляется много информации о возвращении 33-летнего немца на «Этихад Стэдиум».

Как сообщает журналист Адриа Альбетс, несколько дней назад Илкай Гюндоган лично позвонил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Футболист попросил о возвращении в команду. С тех пор процесс ускорился. Гюндоган пообещал, что «Барселона» отпустит его бесплатно.

Напомним, что в прошлом году Илкай Гюндоган переходил в «Барселону» в статусе свободного агента.