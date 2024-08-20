Фелишу остались формальности для того, чтобы стать игроком «Челси»

Португальский атакующий полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш уже находится в Лондоне, чтобы завершить медицинское обследование и оформить формальности своего трансфера в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как ранее сообщал журналист Рубен Урия, лондонцы заплатят мадридскому клубу за португальца 50 млн евро + 5 млн бонусами. На данный момент его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

24-летний португалец выступал за «Атлетико» с 2019 года, а за «Челси» уже играл в аренде во второй половине сезона-2022/2023.