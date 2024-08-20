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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варди посмеялся над фанатами «Тоттенхэма»

20 Августа 2024 • 13:32 Комментировать (1)
Лестер
1:1
Тоттенхэм

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в понедельник вечером забил гол в ворота «Тоттенхэма» и помог своей команде добиться ничьей со счётом 1:1. Когда 37-летний футболист покидал футбольное поле, он решил посмеяться над фанатами «Тоттенхэма». Варди показал на эмблему Премьер-лиги на рукаве футболки и пальцем изобразил единицу, давая понять, что выигрывал один чемпионский титул. Далее Джейми показал на фанатов «Тоттенхэма» и изобразил ноль, напоминая лондонцам, что они Премьер-лигу не выигрывали ни разу.

Напомним, что «Лестер» становился чемпионом Англии в далёком сезоне 2015/2016.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Essien
20 Августа 2024 в 14:23
Варди красавчик! Даже не полностью готовый, вышел, чтобы помочь клубу!
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