Варди посмеялся над фанатами «Тоттенхэма»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в понедельник вечером забил гол в ворота «Тоттенхэма» и помог своей команде добиться ничьей со счётом 1:1. Когда 37-летний футболист покидал футбольное поле, он решил посмеяться над фанатами «Тоттенхэма». Варди показал на эмблему Премьер-лиги на рукаве футболки и пальцем изобразил единицу, давая понять, что выигрывал один чемпионский титул. Далее Джейми показал на фанатов «Тоттенхэма» и изобразил ноль, напоминая лондонцам, что они Премьер-лигу не выигрывали ни разу.

Напомним, что «Лестер» становился чемпионом Англии в далёком сезоне 2015/2016.