«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с вингером Джедоном Санчо.

Как сообщает TheAthletic, «манкунианцы» отпустят футболиста за 47 миллионов евро. В руководстве клуба ожидают, что до закрытия трансферного окна с предложением по Санчо выйдет «Челси».

Напомним, что Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила порядка 85 миллионов евро. Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона Санчо провёл в аренде как раз в дортмундском клубе, с которым дошёл до финала Лиги чемпионов, но уступил там мадридскому «Реалу» (0:2).