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Стало известно, сколько заплатит «Панатинаикос» за Пельистри

20 Августа 2024 • 11:14 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри переходит в «Панатинаикос», клубы договорились о сделке.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составит шесть миллионов евро. Отмечается, что договорённость включает в себя сумму обратного выкупа полузащитника. Важную роль в трансфере сыграл главный тренер греческого клуба Диего Алонсо, который является соотечественником Пельистри.

22-летний уругваец сыграл двадцать пять матчей за «Манчестер Юнайтед» и отдал две голевые передачи. Заметим, что Факундо является игроком основного состава сборной Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри ещё теги
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