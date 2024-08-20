Стало известно, сколько заплатит «Панатинаикос» за Пельистри

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри переходит в «Панатинаикос», клубы договорились о сделке.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составит шесть миллионов евро. Отмечается, что договорённость включает в себя сумму обратного выкупа полузащитника. Важную роль в трансфере сыграл главный тренер греческого клуба Диего Алонсо, который является соотечественником Пельистри.

22-летний уругваец сыграл двадцать пять матчей за «Манчестер Юнайтед» и отдал две голевые передачи. Заметим, что Факундо является игроком основного состава сборной Уругвая.